Dékuple soutenu par le marketing digital et l'international au 1er trimestre

Dékuple annonce avoir enregistré au 1er trimestre 2026 un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 61,2 MEUR et un revenu net en hausse de 2,4% à 45,3 MEUR, une performance qui "reflète la bonne dynamique des activités de marketing digital et la forte accélération de l'international".

En termes de revenu net, le groupe revendique en effet une croissance de 8,2% de ses activités de marketing digital, compensant largement un repli de 6,9% de ses activités magazines, tandis que ses activités assurances ont enregistré une hausse de 2,5%.

Sur le plan géographique, le revenu net en France s'est replié de 2,9% (-2,4% en organique), mais celui réalisé à l'international a bondi de 50% ( 22,4% en organique), dopé par un effet de périmètre lié à l'acquisition de l'agence After en Espagne depuis mai 2025.

"Après un début d'année marqué par un certain attentisme, notamment en France, nous observons une amélioration progressive de la dynamique commerciale, en particulier sur nos activités de conseil ainsi que d'agences et solutions", affirme son PDG Bertrand Laurioz.

Dékuple indique aborder les prochains trimestres avec confiance, dans un environnement qui demeure contrasté, notamment en France, et rester "pleinement engagé dans la trajectoire de son plan Ambition 2030, avec l'objectif de poursuivre une croissance rentable et durable en Europe".