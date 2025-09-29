Dékuple délaissé après ses résultats semestriels
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 11:45
Dans un contexte marqué par des investissements soutenus et par des frais liés à l'adaptation organisationnelle de certaines entités du groupe, l'EBITDA retraité a reculé de 14,1% à 10,6 MEUR, pour un revenu net en progression de 5,8% à 88,3 MEUR.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 12,3% à 117,4 MEUR, une performance 'portée par la dynamique du marketing digital, qui représente désormais 69,6% du chiffre d'affaires consolidé (contre 63,5% un an plus tôt)'.
Pour l'exercice 2025, Dékuple anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 240 MEUR et une performance opérationnelle résiliente hors coûts d'adaptation. Parallèlement, il reste attentif aux opportunités de croissance externe.
Valeurs associées
|24,000 EUR
|Euronext Paris
|-6,98%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Jeux de Paris-2024 : la Cour des comptes réévalue le coût pour les finances publiques à 6,6 milliards d'euros et souligne des bénéfices économiques "modestes"
Les retombées économiques de Paris 2024 sont -"dans la limite des données disponibles"- "modestes" et "relativement limitées à court terme". La Cour des comptes a réévalué lundi 29 septembre à la hausse le coût des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer