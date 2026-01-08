 Aller au contenu principal
Défense : les valeurs américaines attendues en forte hausse
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:05

En avant-Bourse, les actions américains du compartiment de la défense (Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics) grimpent au lendemain des annonces de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain souhaite fixer le budget de la défense des Etats-Unis pour l'exercice 2027 à 1 500 milliards de dollars. Ce montant se rapprocherait du seuil des 5% du PIB du pays. Il représenterait une hausse de 50% par rapport au budget de 2026 (entre 900 et 1 000 milliards de dollars environ).

Cette déclaration intervient quelques jours après l'opération militaire américaine au Venezuela qui s'était conclue par la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
496,820 USD NYSE 0,00%
1 commentaire

  • 14:35

    Si son objectif est de dépecer tout les petits pays , il faut bien çaEspéront qu'a un moment donné , les riches Européens arrèteront de financer le développement US

