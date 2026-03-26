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Défense : Lecornu dégaine le nouveau budget militaire
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:29

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est exprimé hier devant les députés afin de faire un point sur la situation au Proche et Moyen-Orient. Le chef du gouvernement a mis en avant l'effort nécessaire face au retour des conflits de haute intensité et à l'instabilité dans le golfe Persique.

Le gouvernement annonce une accélération de la montée en puissance militaire française, avec plus de 5 000 soldats déployés au Proche et Moyen-Orient et un renforcement immédiat des capacités opérationnelles. Selon Sébastien Lecornu, "ce choix a un sens, mais il a aussi clairement un prix". Par conséquent, le locataire de Matignon a annoncé une hausse significative des moyens.

Concrètement, la loi de programmation militaire (LPM) sera actualisée dès avril, après un doublement du budget des armées entre 2017 et 2027. L'exécutif prévoit 8,5 milliards d'euros supplémentaires de commandes de munitions sur 2026-2030, en plus des 16 milliards d'euros déjà votés, soit un effort présenté comme "colossal".

L'accent est surtout mis sur les munitions, la défense sol-air, les drones et l'anti-drone, avec un objectif de production de masse. Le Premier ministre insiste : "quand un drone à quelques milliers d'euros mobilise un missile à plusieurs millions, c'est toute notre conception de l'armement qu'il faut repenser".

Un plan industrie de défense de 300 millions d'euros et la création de la plateforme "France Munitions" doivent aussi permettre de structurer la filière et attirer des financements privés. "Les industriels prennent des risques pour la défense du pays. Donc, l'Etat doit les aider davantage", a affirmé le responsable.

Enfin, l'exécutif veut adapter l'organisation de l'Etat à des crises "rapides, hybrides, imprévisibles", avec un futur régime d'alerte permettant d'accélérer les décisions. Faisant sien le refrain présidentiel, Sébastien Lecornu a rappelé que pour être libre, il faut être puissant. "À nous de continuer collectivement, et quelles que soient nos sensibilités politiques, d'en tirer toutes les conséquences pour la France", a-t-il conclu.

Crise de gouvernement
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2 commentaires

  • 13:12

    Ah oui! il a vouludire qu'il allait diminuer les dépenses de ...

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