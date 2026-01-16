Défense : l'armée française commande 7.000 camions de transport à Arquus et Daimler

Une large partie de la militarisation, de l'intégration des systèmes et du soutien sera réalisée sur les sites français d'Arquus à Limoges, Garchizy et Saint-Nazaire.

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

La France a commandé auprès du constructeur belge John Cockerill -via sa filiale française Arquus- et de l'allemand Daimler Truck 7.000 camions porteurs logistiques 6 tonnes sur une période de dix ans, ont annoncé les deux entreprises vendredi 16 janvier.

Ce contrat de renouvellement dont le montant n'a pas été communiqué vise "à moderniser le parc de porteurs logistiques et à le transformer pour répondre aux exigences liées aux engagements de haute intensité", une expression qui désigne des conflits comme la guerre en Ukraine, ont-ils précisé dans un communiqué.

"Le camion, 'Zetros by Arquus', conçu pour les environnements les plus exigeants, combine la robustesse du châssis 6x6 permanent de Daimler à l’expertise française d’Arquus en matière de militarisation et d'intégration de systèmes. Ce véhicule offrira à l’armée de terre une mobilité renforcée, une sécurité accrue et une capacité de transport importante, adaptée aux besoins logistiques sur tous les théâtres d'opérations, y compris dans des conflits de haute intensité", promet le communiqué?

Zetros est déjà en service, "avec plus de 15.000 camions au sein de forces armées internationales comme celles du Canada, de la Lituanie et de l'Ukraine au cours des dernières années", a précisé Emmanuel Levacher, directeur exécutif d'Arquus. "Les Forces françaises vont disposer de camions militaires robustes et éprouvés, dotés de performances tactiques de haut niveau et d'une proximité maximale avec les unités", a-t-il souligné.

Beaucoup de main-d'œuvre en France

Le marché ne se limite pas à la fourniture des camions : il inclut également leurs équipements, le soutien opérationnel et une maintenance optimisée , s'appuyant sur l'expérience d’Arquus.

Une large partie de la militarisation, de l'intégration des systèmes et du soutien sera réalisée sur les sites français d'Arquus à Limoges, Garchizy et Saint-Nazaire , "préservant et développant les savoir-faire industriels nationaux et contribuant directement à l'emploi", selon le communiqué. Daimler Truck assemble ses véhicules à Wörth am Rhein, près de la frontière française, ainsi que dans son usine de Molsheim (Alsace), assurant une coopération industrielle franco-allemande.

"Cette alliance industrielle avec Daimler Truck nous permet de totalement répondre aux exigences de ce programme", s'est félicité Thierry Renaudin, président d'Arquus et directeur exécutif de John Cockerill Defense.

"Grâce à ce contrat, Daimler Truck renforce sa présence déjà importante en France -qui compte actuellement environ 5.500 employés directs et indirects- par le biais d'un partenariat industriel majeur dans le secteur de la défense", a ajouté Ulrich Loebich, directeur exécutif de Daimler Truck France.