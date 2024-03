Deezer : Un palier d’abonnés franchi

Publication des résultats annuels de 2023

Sur l’année 2023, Deezer publie un chiffre d’affaires de 484,6 M€ en hausse de +7,4% (vs 494,4 M€ attendu). Un chiffre qui ressort en bas de fourchette de la guidance précédemment communiquée par le management (croissance comprise entre 7%-10%). Par segment, les revenus générés par les abonnements Direct s’élèvent à 331,1 M€ (+4,4% y/y), et ceux des partenariats atteignent 135,7 M€ (+14,5% y/y). Concernant la profitabilité, L’EBITDA ajusté continue de progresser pour atteindre -28,8 M€ (contre -38,8 M€ estimation Euroland). Le résultat net progresse et atteint -59,6 M€ contre -168,5 M€ en 2022.

Révisions de nos estimations

Suite à la publication, nous révisons nos prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2024, maintenant fixées à 540,3 M€, comparativement à notre estimation antérieure de 556 M€, impliquant à présent une croissance annuelle de +11,5%. La réduction significative des coûts pendant cet exercice nous donne davantage de confiance quant à l'atteinte d'un EBITDA ajusté

positif d'ici la fin de l'exercice 2025 et à la trajectoire empruntée par le groupe. Par conséquent, nous modélisons -14,1 M€ et 1,9 M€ pour les EBITDA ajustés 2024 et 2025 respectivement. Cette révision nous amène également à rehausser notre attente de FCF 2024. Nous sommes alignés avec la guidance du management et modélisons 1,2 M€ de FCF positif l’année prochaine.

Recommandation

Après cette bonne publication, nous conservons notre valorisation fair-value de 3,00€ par titre.