Deezer: Rodrigo Vicentini nommé DG pour l'Amérique Latine

29/07/2025









(Zonebourse.com) - Deezer annonce la nomination de Rodrigo Vicentini au poste de Directeur Général pour l'Amérique Latine. Basé à São Paulo, il reportera à Julien Delbourg, Chief Commercial Officer.



Fort de plus de 20 ans d'expérience chez UFC, Globo, Unilever et récemment à la tête de la NBA Brésil, Rodrigo aura pour mission d'accélérer la croissance de Deezer dans la région, en s'appuyant sur un réseau de partenariats stratégiques.



Selon Alexis Lanternier, CEO, l'Amérique Latine représente un important levier de développement, en particulier le Brésil, l'un des marchés majeurs de Deezer.





