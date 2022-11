Deezer nomme Maria Garrido Chief Marketing Officer pour accompagner sa croissance

Un profil marketing expérimenté rejoint l’équipe dirigeante de Deezer à Paris pour diriger l'évolution et la croissance de la marque mondiale de streaming musical.



"Je suis honorée de rejoindre Deezer. C'est une période passionnante pour faire partie de ce joyau de la technologie et du divertissement, car il s'engage sur la voie d'une croissance transformationnelle », a déclaré Maria Garrido. "Je suis très impatiente de soutenir son esprit innovant et audacieux, en dirigeant le pôle marketing alors qu'il continue de façonner l'avenir de la marque et de contribuer à son expansion sans précédent”.



En tant qu’experte en marketing multilingue et multinationale, Maria Garrido dispose d’une solide expérience de 25 ans dans le leadership transformationnel d'équipes interfonctionnelles dans plusieurs entreprises mondiales de renom. Son parcours s’illustre sur des rôles opérationnels et stratégiques dans les biens de consommation, les médias, la communication et le divertissement en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe.



"Maria est une responsable marketing expérimentée, avec un palmarès impressionnant. Je suis convaincu qu'elle fera des merveilles avec notre marque, notre talentueuse équipe de marketing et de communication", a déclaré Jeronimo, CEO de Deezer. "Nous avons des moments passionnants devant nous et je suis très heureux d'accueillir Maria dans le groupe Deezer”.