Deezer enregistre une amélioration significative de l’EBITDA ajusté et une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires en 2022

La plateforme mondiale de streaming musical met en oeuvre sa stratégie avec succès et les résultats annuels 2022 soulignent sa trajectoire de croissance rentable



Paris, 28 février 2023, 17:45 CET – Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale de streaming musical, publie ses résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 20224, approuvés ce jour par son Conseil d’administration.



Jeronimo Folgueira, Directeur général de Deezer, a déclaré :



« Je suis très fier de ce que nous avons accompli en 2022 et je tiens à remercier les équipes pour l’exécution réussie de notre stratégie sur les 12 derniers mois. Lorsque j’ai rejoint Deezer, j’avais quatre objectifs précis : assurer le financement du groupe, renforcer notre différenciation, faire croître le chiffre d’affaires à deux chiffres et atteindre la rentabilité. Malgré des conditions de marché très difficiles en 2022, nous avons pu sécuriser les moyens nécessaires pour exécuter notre business plan. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 13 %, avec une progression de tous nos segments et géographies, tout en réduisant nos pertes sur notre coeur d’activité de 18 M€, ce qui nous met sur la voie de la rentabilité. »