Deezer déploie le premier système d’étiquetage IA au monde pour le streaming musical

Paris, le 20 juin 2025 – Deezer, la plateforme mondiale d’expériences musicales, annonce le lancement du premier système d’étiquetage au monde permettant d’identifier les albums contenant des titres générés par intelligence artificielle.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité du déploiement de son outil de détection IA, qui a révélé qu’environ 18 % de la musique mise en ligne chaque jour – soit plus de 20 000 titres – est entièrement générée par des modèles d’intelligence artificielle.



« Nous constatons une hausse marquée de la musique générée par intelligence artificielle ces derniers mois, et cette dynamique ne montre aucun signe de ralentissement. C’est un enjeu majeur pour l’ensemble du secteur, et nous entendons jouer un rôle moteur en matière de transparence, en permettant aux auditeurs

d’identifier facilement les albums intégrant ce type de contenu », déclare Alexis Lanternier, CEO de Deezer.



« L’IA n’est ni positive ni négative en soi, mais nous sommes convaincus qu’une approche responsable et transparente est essentielle pour instaurer la confiance, tant auprès des utilisateurs que des professionnels de la musique. Nous réaffirmons également notre engagement à défendre les droits des artistes et des auteurs, dans un contexte où le droit d’auteur est mis sous pression par le développement de l’IA. »