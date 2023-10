Deezer atteint un point d'inflexion avec une croissance de sa base d’abonnés de +6,9% depuis fin juin 2023 et un chiffre d'affaires de 120,7 M€ au 3ème trimestre 2023

● 9,9 millions d'abonnés (+6,9% vs T2 2023 et +4,9% vs T3 2022) grâce à la montée en puissance des abonnés Partenariats (+11,8% vs T3 2022) et à la poursuite de la croissance des abonnés Directs en France (+7,3% vs T3 2022) ;

● Poursuite de l'augmentation de l'ARPU Direct (+3,4% vs T3 2022) et Partenariats (+10,6% vs T3 2022) avant les nouvelles hausses de prix récemment mises en oeuvre avec un impact attendu à partir du T4 2023;

● Revenus consolidés à 120,7 M€ au T3 2023, en hausse de +4,8% vs T3 2022 (+5,5% à taux de change constant) ;

● Revenus consolidés à 354,0 M€ aux 9M 2023, en hausse de +5,8% par rapport aux 9M 2022 (+6,1% à taux de change constant) ;

● Accélération de la croissance du chiffre d'affaires attendue au T4 2023 et au-delà, portée par la poursuite de la montée en puissance des Partenariats et la contribution des hausses de prix mises en oeuvre récemment ;

● Renouvellement par anticipation des accords avec plusieurs ayant-droits clés, y compris des Majors, avec des conditions plus favorables;

● Confirmation des prévisions pour l'exercice 2023 concernant la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration de l'EBITDA ajusté.



Paris, 26 octobre 2023, 17:45 CEST – Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale de streaming musical, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'année 2023 (période se terminant le 30 septembre 2023).