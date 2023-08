Deezer annonce une nette amélioration de son EBITDA ajusté au S1 2023, confirmant sa trajectoire vers la rentabilité

Paris, 2 août 2023, 17h45 CEST - Deezer (Euronext Paris : DEEZR ; ISIN : FR001400AYG6), la plateforme mondiale de streaming musical, a publié ses résultats semestriels pour la période se terminant le 30 juin 2023, après examen par le Conseil d’administration de la société le 2 août 2023. Le rapport semestriel fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux comptes de la société.



Jeronimo Folgueira, DG de Deezer, a déclaré : Nos résultats du premier semestre confirment que notre stratégie porte ses fruits et notre capacité à améliorer significativement notre performance opérationnelle. Nous poursuivons notre croissance et avons réduit nos pertes de près de moitié par rapport à l'année dernière. De plus, les récentes signatures et lancements de nouveaux partenariats importants nous permettront d’accélérer la croissance dans les années à venir. Nos activités Abonnements en direct notre service gratuit affichent une meilleure rentabilité et nous continuons d’optimiser notre position de marché tout en exerçant un contrôle strict de nos coûts. Tout cela me rend très confiant sur le fait que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de rentabilité et de génération de trésorerie. »