Deere progresse après que Jefferies a relevé sa note à "hold" et conclu un accord de 99 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 avril -
** Les actions du fabricant américain d'équipements agricoles Deere DE.N augmentent de près de 3,7 % à 597,13 $ avant le marché
** Jefferies relève la note de l'action à "hold" de "underperform", citant la baisse de l'action de ~15% par rapport aux récents sommets
** "Les actions se rapprochent de notre objectif inchangé de 550 $, et nous pensons que le risque de baisse supplémentaire est limité... Alors que notre thèse macroéconomique reste inchangée (prolongée jusqu'en 2026), nous considérons que l'évaluation est plus équilibrée aux niveaux actuels" - Jefferies
** Le fabricant de camions John Deere a accepté lundi de verser 99 millions de dollars à un fonds de règlement pour les exploitations agricoles et les agriculteurs qui font partie d'un recours collectif concernant les coûts et l'accès aux réparations
** Vingt-cinq analystes recommandent d'acheter l'action en moyenne; l'objectif de cours médian est de 640,5 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, DE est en hausse de ~24% depuis le début de l'année
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