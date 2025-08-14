Deere met en garde contre l'augmentation des droits de douane après la baisse de son bénéfice trimestriel

(Ajout d'informations tarifaires aux paragraphes 4 et 6, mise à jour des mouvements d'actions) par Nathan Gomes

Deere & Co DE.N a fait état d'une baisse de son bénéfice au troisième trimestre jeudi et a mis en garde contre un impact plus important que prévu des tarifs douaniers, ce qui a fait chuter les actions du fabricant d'équipements agricoles de 7 % dans les échanges du matin.

Les droits de douane généralisés du président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, en particulier sur les entreprises manufacturières et industrielles qui dépendent fortement des matières premières importées.

Cela a aggravé les difficultés des fabricants d'équipements agricoles qui étaient déjà aux prises avec une faible demande en raison d'un effondrement des prix des récoltes de blé, de maïs et de soja en Amérique du Nord et du fait que les agriculteurs optent pour la location de machines plutôt que pour l'achat .

L'entreprise s'attend désormais à un impact tarifaire avant impôts de près de 600 millions de dollars pour l'année, contre 500 millions de dollars prévus au dernier trimestre.

"L'incertitude entourant les tarifs douaniers et la baisse des prix des produits de base ont rendu les agriculteurs de plus en plus prudents dans leurs décisions de dépenses et plus hésitants à accepter des prix plus élevés pour les machines", a déclaré Jonathan Sakraida, analyste chez CFRA Research.

Au troisième trimestre, les prélèvements ont coûté à l'entreprise près de 200 millions de dollars, les politiques tarifaires évoluant rapidement.

Malgré la morosité de la demande, le directeur général de Deere, John May, a déclaré que l'entreprise avait été en mesure de gérer ses niveaux de stocks pour aider la production à s'adapter à la demande des détaillants.

Les mesures de réduction des coûts ont également permis à la société de dépasser les estimations des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre.

DES MARGES PLUS BASSES

Au troisième trimestre, le bénéfice d'exploitation de deux des plus grandes unités de Deere, qui produisent des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des équipements de construction, a diminué de moitié par rapport à l'année précédente.

La société a ramené de 5,50 milliards de dollars à 5,25 milliards de dollars le montant le plus élevé de ses prévisions de bénéfices annuels, mais a maintenu le montant le plus bas à 4,75 milliards de dollars.

Les entreprises mondiales qui ont publié leurs résultats entre le 16 juillet et le 8 août ont prévu un impact financier combiné de 13,6 milliards de dollars à 15,2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, selon un suivi des tarifs douaniers de Reuters .

Donald Trump a déclaré que les droits de douane étaient une réponse aux déséquilibres commerciaux persistants des États-Unis et au déclin de la puissance manufacturière, et que ces mesures allaient créer des emplois et des investissements dans le pays.

Le bénéfice net de Deere au troisième trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, contre 1,73 milliard de dollars, soit 6,29 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 4,63 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net de la société a chuté d'environ 9 % à 10,36 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 10,31 milliards de dollars.