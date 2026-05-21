Deere maintient son objectif de bénéfice annuel inchangé, ce qui tempère quelque peu la bonne performance trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande en matériel agricole de grande taille reste modérée

* Les petites machines et le secteur de la construction tirent la croissance

* Les actions s'apprêtent à connaître leur pire journée depuis quatre ans

(Mise à jour des cours au paragraphe 4, ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 6) par Nandan Mandayam

Le fabricant de matériel agricole Deere

DE.N a laissé inchangées ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, bien qu'il ait dépassé jeudi les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, alors qu'il est confronté à une demande obstinément faible pour ses gros tracteurs et ses moissonneuses-batteuses.

Les fabricants de tracteurs comme Deere ont été pénalisés par une demande atone de matériel agricole neuf ces dernières années, la faiblesse des prix des récoltes et la hausse des coûts ayant conduit les agriculteurs à prolonger l'utilisation de leurs machines.

Le revenu agricole net américain, un indicateur général de la rentabilité de l'économie agricole, devrait baisser de 0,7% en 2026 .

L'action Deere a chuté de 7,5%, atteignant son plus bas niveau en quatre mois, et semblait se diriger vers sa plus forte baisse journalière en quatre ans.

“Bien qu’encouragés par la tendance haussière du secteur de la construction, les investisseurs restent à l’affût de signes de reprise dans les segments agricoles, qui continuent d’afficher des résultats mitigés à l’échelle mondiale”, a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer.

Deere a maintenu son objectif de bénéfice net annuel inchangé, entre 4,5 et 5 milliards de dollars, en grande partie en raison de la faiblesse de la demande en matériel agricole. Christopher Seibert, dirigeant de Deere, a imputé cette situation aux “coûts des intrants élevés et volatils” pour les agriculteurs, liés au conflit entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part.

Cela a terni un deuxième trimestre solide au cours duquel les bénéfices et le chiffre d'affaires ont dépassé les estimations, grâce à une demande accrue pour les petits équipements agricoles et de construction de Deere.

Le segment de la construction de l'entreprise a également été un point positif, bénéficiant de la construction de centres de données pilotée par l'IA.

Deere prévoit désormais que le chiffre d'affaires annuel de ce segment augmentera de 20%, contre une prévision antérieure de 15%, et que les marges d'exploitation annuelles se situeront entre 10% et 12%, contre une estimation précédente de 9% à 11%.

Deere a affiché un bénéfice net trimestriel de 6,55 dollars par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 5,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires net trimestriel de 11,78 milliards de dollars a dépassé les 11,54 milliards de dollars estimés.

La société a bénéficié d'un remboursement de droits de douane de 272 millions de dollars au cours du trimestre, mais s'attend à ce que l'impact sur l'ensemble de l'année reste inchangé.