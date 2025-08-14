Deere: fourchette-cible annuelle resserrée en baisse
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 13:22
'Les clients demeurent prudents face à l'incertitude en cours', souligne le fabricant de machines agricoles et de chantier, qui revendique néanmoins de solides résultats grâce à 'une exécution disciplinée dans un environnement difficile'.
Sur son troisième trimestre 2024-25 (clos le 27 juillet), Deere a engrangé un BPA en baisse de près d'un quart à 4,75 dollars, battant toutefois le consensus de marché, pour des revenus en retrait de 9% à 12 milliards de dollars.
'En gérant de façon proactive les stocks, nous avons fait correspondre la production à la demande au détail, permettant au groupe et à ses distributeurs de répondre rapidement aux changements de marché', selon son PDG John May.
Valeurs associées
|513,345 USD
|NYSE
|0,00%
