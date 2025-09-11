Deere & Co. Les ventes au Brésil pourraient chuter dans le contexte des tensions commerciales mondiales, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes du leader mondial des machines agricoles Deer & Co. DE.N au Brésil pourraient chuter d'un chiffre en 2026 sur fond d'incertitudes mondiales liées aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump et aux taux d'intérêt élevés dans le pays sud-américain, a déclaré jeudi un dirigeant.

"Aujourd'hui, un scénario positif serait (comme) 2025, mais (les ventes sont) susceptibles de diminuer", a déclaré Antonio Carrere, vice-président des ventes et du marketing de l'unité brésilienne de la société, à Reuters en marge d'un événement industriel, ajoutant qu'une baisse moyenne à un chiffre était une possibilité.