SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 842,00
+0,97%
Deere & Co. Les ventes au Brésil pourraient chuter dans le contexte des tensions commerciales mondiales, selon un dirigeant
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes du leader mondial des machines agricoles Deer & Co. DE.N au Brésil pourraient chuter d'un chiffre en 2026 sur fond d'incertitudes mondiales liées aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump et aux taux d'intérêt élevés dans le pays sud-américain, a déclaré jeudi un dirigeant.

"Aujourd'hui, un scénario positif serait (comme) 2025, mais (les ventes sont) susceptibles de diminuer", a déclaré Antonio Carrere, vice-président des ventes et du marketing de l'unité brésilienne de la société, à Reuters en marge d'un événement industriel, ajoutant qu'une baisse moyenne à un chiffre était une possibilité.

Valeurs associées

DEERE & CO
475,610 USD NYSE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

