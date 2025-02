Deere: bénéfice net divisé par deux au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - John Deere publie un bénéfice net divisé par deux à 869 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2024-25 (clos fin janvier), soit un BPA de 3,19 dollars, pour des revenus en retrait de 30% à un peu plus de 8,5 milliards.



'Cette performance met en lumière notre accent continu mis sur l'optimisation des niveaux de stocks, sur fond des conditions de marché incertaines auxquelles nos clients sont confrontés', affirme John May, le PDG du fabricant de machines agricoles et de chantier.



Deere confirme anticiper un bénéfice net entre cinq et 5,5 milliards pour son exercice 2024-25, étant précisé que ses perspectives ne tiennent pas compte des impacts de potentiels droits de douanes américains et mesures de rétorsion des autres pays.





