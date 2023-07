Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dee Tech: BlueCrest Capital Management Ltd n'a plus d'action information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - La société BlueCrest Capital Management Limited, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 juillet 2023, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Dee Tech et ne plus détenir, pour le compte desdits fonds, aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la dissolution anticipée de la société Dee Tech ainsi que la radiation de la cote de l'ensemble des instruments financiers de la société Dee Tech admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.





Valeurs associées DEE TECH CP Euronext Paris 0.00%