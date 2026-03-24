Déclarations de cessation des paiements pour 4 filiales de Nacon
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 07:08
Le 2 mars, à la demande de l'éditeur de jeux vidéo (filiale de Bigben Interactive), le Tribunal de commerce de Lille Métropole avait décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
L'objectif est de permettre à Nacon d'identifier, dans les meilleures conditions, les solutions permettant de pérenniser son activité, de renégocier son endettement avec ses créanciers et de protéger ses salariés dans un environnement stabilisé.
Nacon a entamé, avec l'aide de ses conseils et des administrateurs judiciaires (SELARL FHBX et SELARL BMA), des travaux sur les contours d'un plan de restructuration du groupe formé par la société et ses filiales.
Dans ce cadre, ses filiales Spiders, Kylotonn, Cyanide et Nacon Tech ont effectué, auprès du Tribunal de commerce de Lille Métropole, des déclarations de cessation des paiements et sollicité l'ouverture, à leur profit, de procédures de redressement judiciaire.
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