Communiqué de Presse – Pour diffusion immédiate

Le 3 juillet 2024 – 17h45 CEST



Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 30 juin 2024



Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16

du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.





Sophia Antipolis, France



Nombre d'actions composant le capital 18 418 233

Nombre réel de droits de vote* (déduction faite des actions auto-détenues**) 18 358 898

Nombre théorique des droits de vote* (y compris actions auto-détenues**) 18 395 033



(*) Les actions de préférence de catégorie E sont sans droits de vote

(**) En application de l’article 223-11 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers







A propos de Median Technologies : Pionnière dans les solutions et services d’imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe de l’Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et eyonis™, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, présente aux Etats-Unis et en Chine,