Deckers Outdoor fait un bond en avant après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant de chaussures de course Hoka Deckers Outdoor DECK.N ont augmenté d'environ 15 % à 114,54 $ dans les échanges prolongés ** La société relève ses prévisions de ventes annuelles et de bénéfices en raison d'une forte demande et d'une augmentation des ventes à plein tarif

** Les ventes annuelles devraient se situer entre 5,40 et 5,42 milliards de dollars, par rapport à la projection précédente de 5,35 milliards de dollars

** Prévision d'un bénéfice par action annuel compris entre 6,80 et 6,85 dollars, par rapport à la prévision précédente de 6,30 à 6,39 dollars

** Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,96 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,87 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les actions ont chuté de 49 % en 2025

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
99,920 USD NYSE +2,41%
