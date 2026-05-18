Deckers Outdoor en hausse ; Piper Sandler relève sa recommandation à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** L'action de Deckers Outdoor ( DECK.N ), société mère de Hoka, progresse de près de 1 % à 94,49 dollars en pré-ouverture

** Piper Sandler relève la note du titre de « sous-pondérer » à « neutre »

** Elle relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $, ce qui représente une hausse de 6,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la note « surpondérer » n’est pas justifiée, compte tenu de ses perspectives plus prudentes concernant le secteur des baskets; elle indique que la course de performance reste solide, tandis que la course lifestyle connaît un ralentissement dans un contexte de concurrence accrue

** HOKA, la marque de course à pied de haute performance de Deckers, manque toujours de diversification au-delà de ses modèles emblématiques à amorti maximal, ajoute Piper

** La note moyenne de 27 analystes est « acheter »; avec un objectif de cours médian de 129 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture précédente, l'action avait chuté de près de 10 % depuis le début de l'année