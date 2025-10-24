 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 185,59
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deckers, la société mère de Hoka, recule, les droits de douane et l'incertitude économique pesant sur la demande
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'incertitude économique et les droits de douane nuisent aux prévisions de ventes annuelles de Deckers

*

Le directeur général de Deckers prévoit un comportement prudent des consommateurs en raison des tarifs douaniers

*

L'action de Deckers a chuté de ~50% depuis le début de l'année

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3, mise à jour des actions)

Les actions de Deckers Outdoor

DECK.N ont chuté de près de 12 % dans les transactions de pré-marché vendredi après que le fabricant de chaussures ait annoncé des prévisions de ventes annuelles à la baisse , alors que l'incertitude économique et les coûts des tarifs douaniers réduisent la demande pour ses chaussures aux États-Unis.

Le fabricant des baskets Hoka et des bottes UGG subit le contrecoup des tarifs douaniers du président Donald Trump, qui ont pesé sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs américains en proie à l'inflation et soucieux de leur budget.

"Les résultats et les perspectives sont décevants, et nous sommes de plus en plus préoccupés par UGG", a souligné Joseph Civello, analyste chez Truist, ajoutant que le pic de croissance pour ses baskets et ses bottes pourrait être passé et que la concurrence croissante dans un contexte de resserrement des poches des consommateurs indique une baisse.

À l'instar de ses homologues du secteur, Deckers a procédé à des hausses de prix sélectives pour se protéger des droits de douane américains imposés aux importations vietnamiennes et des marchandises réacheminées via le Vietnam , où elle s'approvisionne pour la plupart de ses produits.

"Pour l'exercice 27, nous prévoyons que les tarifs douaniers continueront d'exercer une pression, mais nous prévoyons également des compensations partielles par d'autres augmentations de prix (étant donné que les consommateurs ont accepté les augmentations de prix jusqu'à présent)," ont déclaré les analystes de Raymond James.

Le mois dernier, son homologue Nike NKE.N a également mis en garde contre les pressions tarifaires et la faiblesse du marché chinois, en dépit d'une augmentation surprise de ses bénéfices.

Deckers prévoit des ventes annuelles d'environ 5,35 milliards de dollars, contre des estimations de 5,45 milliards de dollars selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les consommateurs soient plus prudents, car l'impact des droits de douane et des augmentations de prix se fera sentir aux États-Unis au second semestre.

Pour le deuxième trimestre, Deckers a enregistré des ventes de 1,43 milliard de dollars, supérieures aux estimations de 1,42 milliard de dollars, et a réalisé un bénéfice de 1,82 dollar par action, dépassant les estimations de 1,58 dollar par action.

Son multiple de bénéfice prévisionnel sur 12 mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 15,37, talonnant celui de Nike, qui est de 34,61. Les actions de Deckers ont baissé de 50 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

DECKERS OUTDOOR
102,590 USD NYSE +1,63%
NIKE -B-
69,670 USD NYSE +0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 12:16:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank