Décision de la Fed : suivez la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30
information fournie par Boursorama 29/10/2025 à 18:30

La Fed devrait annoncer une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, portant leur fourchette entre 3,75% et 4%. Cette décision, anticipée par les marchés, s'inscrit dans une logique préventive face aux signaux de fragilité sur le marché du travail. Lors de son intervention, Jerome Powell devrait réaffirmer l'attachement de la banque centrale à son double mandat — stabilité des prix et plein emploi — tout en adoptant un ton mesuré face aux incertitudes persistantes sur l'inflation. Il pourrait également préparer les investisseurs à une fin progressive du resserrement quantitatif, dans un contexte de réserves jugées encore «amples». Une posture prudente, guidée par la gestion des risques, semble se dessiner.

Banques centrales
FED
