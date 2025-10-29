Décision de la Fed : suivez la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30

La Fed devrait annoncer une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, portant leur fourchette entre 3,75% et 4%. Cette décision, anticipée par les marchés, s'inscrit dans une logique préventive face aux signaux de fragilité sur le marché du travail. Lors de son intervention, Jerome Powell devrait réaffirmer l'attachement de la banque centrale à son double mandat — stabilité des prix et plein emploi — tout en adoptant un ton mesuré face aux incertitudes persistantes sur l'inflation. Il pourrait également préparer les investisseurs à une fin progressive du resserrement quantitatif, dans un contexte de réserves jugées encore «amples». Une posture prudente, guidée par la gestion des risques, semble se dessiner.
A lire aussi
-
La Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit sans surprise mercredi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée face aux risques pesant sur le marché du travail "ces derniers mois", dans une décision qui n'a pas fait l'unanimité en son sein. La baisse, ... Lire la suite
-
Le géant européen Airbus affiche une santé financière enviable avec une nouvelle progression du bénéfice net au troisième trimestre contrairement à Boeing, son principal concurrent américain, toujours dans le rouge. Airbus a vu son bénéfice net bondir au troisième ... Lire la suite
-
Airbus a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères ... Lire la suite
-
Le groupe Casino "dément catégoriquement" l'injection effective par Daniel Kretinsky de 500 millions d'euros dans les comptes du distributeur dont le milliardaire tchèque a le contrôle, selon un communiqué publié mercredi, à la veille de ses résultats financiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer