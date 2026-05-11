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Décès de Katia Riva, administratrice chez Brunello Cucinelli
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 15:03

Brunello Cucinelli a annoncé lundi le décès de Katia Riva, qui siégeait à son conseil d'administration en tant que membre indépendante de l'instance depuis 2024.

Dans un communiqué, la maison de luxe italienne a rendu un hommage vibrant à la femme d'affaires, saluant l'empreinte indélébile qu'elle a laissée au sein du conseil d'administration et de ses comités, la qualité exceptionnelle de sa contribution stratégique, sa compétence technique et son professionnalisme exemplaire.

Après un passage chez le fabricant de câbles Prysmian, Katia Riva avait pris les fonctions de directrice de la durabilité chez le groupe d'infrastructures italien Mundys en 2020.

A la Bourse de Milan, l'action Brunello Cucinelli lâchait 3,2% lundi, sous-performant largement un indice MIB en hausse de 0,2% face au regain d'inquiétudes entourant la situation géopolitique au Moyen-Orient.

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BRUNELLO CUCINELLI
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