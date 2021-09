Decalia débauche deux gérants de Degroof Petercam AM

(NEWSManagers.com) - La société suisse de gestion d' actifs Decalia a recruté Alexander Roose en tant que responsable de l' équipe actions et Quirien Lemey en tant que gérant senior de fonds. Le duo vient de Degroof Petercam Asset Management.

Chez Decalia, Alexander Roose et Quirien Lemey vont gérer ensemble une nouvelle stratégie multi-thématique avec une approche durable qui sera lancée au quatrième trimestre.

Ces arrivées s' inscrivent " dans la continuité de la stratégie d' expansion de Decalia, après les recrutements l' an dernier de Roberto Magnatantini en tant que gérant principal du fonds Decalia Silver Generation et de Fabrizio Quirighetti en tant que responsable des investissements et responsable de la gestion multi-actifs " , commente Decalia.

Alexander Roose, analyste de formation, était auparavant responsable des investissements fundamental equity et responsable de Sustainable Equities chez Degroof Petercam Asset Management. Durant son mandat, les encours de la gestion actions sont passés de 3 à 10 milliards d' euros.

Quirien Lemey a 13 ans d' expérience en tant qu' analyste et gérant de fonds et a travaillé chez Degroof Petercam Asset Management (DPAM) ces onze dernières années.

Les deux professionnels ont géré ensemble des fonds avec une approche durable pendant plus de 10 ans. Ils ont notamment co-fondé et co-géré la stratégie multi-thématiques DPAM Equities NEWGEMS Sustainable, qui est passée de 35 millions d' euros d'encours à 2 milliards d' euros à son apogée.

Fondée à Genève en 2014, Decalia gère plus de 4,9 milliards de francs suisses d' actifs sous gestion. Ses fonds s' articulent autour de quatre axes d' investissement : la désintermédiation du secteur bancaire, la quête de rendement, les tendances de long terme et les inefficiences de marché.