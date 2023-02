Début du processus de vote pour la certification ASTM du carburant d’aviation durable de Global Bioenergies

Evry, le 16 février 2023 : Global Bioenergies porte la perspective de produire du carburant d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuel ou « SAF ») grâce à sa technologie d’isobutène biosourcé, et travaille depuis plusieurs années à sa procédure de certification par l’ASTM International. Le processus de vote, une étape clé pour cette certification, est maintenant programmé.



Comment cela fonctionne-t-il ?

L’industrie du transport aérien exige que tout carburant utilisé soit certifié par l’ASTM. Les SAF sont certifiés dans le monde entier selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Cette norme leur permet d'être considérés comme des carburants "drop-in", ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité dans des avions de ligne et les infrastructures existantes à l’échelle internationale. L’inclusion de nouveaux modes de production de SAF dans la norme repose sur une évaluation approfondie des performances du carburant à l’issue de laquelle une procédure de vote est enclenchée.