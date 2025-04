Début de semaine favorable pour les indices européens grâce au rebond de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en légère hausse, soutenus par le net rebond de Wall Street. Fermés hier, le CAC 40 a gagné 0,56% à 7326,47 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,42% à 4956,26 points. En fort repli lundi à la suite des nouvelles attaques de Donald Trump contre Jerome Powell, le Dow Jones rebondit de 2,04% vers 17h30. Si l'once d'or a inscrit un nouveau record à près de 3500 dollars ce matin, elle est retombée à un peu moins de 3440 dollars en fin d'après-midi. L'euro a, lui, atteint un plus haut depuis novembre 2021 à 1,15495 dollar.

La hausse de l'or et de l'euro reflète les inquiétudes des investisseurs à propos de la récente offensive du président américain contre le président de la Fed. Le métal précieux et la devise européenne ont cependant nettement réduit leurs gains au cours de la journée.

" Ce qui est nouveau et unique, c'est que nous devons maintenant croire que le président américain pourrait réellement renvoyer le président Powell, contrairement à ce qui s'était passé lors de son premier mandat ", explique Commerzbank. Parce qu'une telle décision (...) serait motivée par le mécontentement du président à l'égard de la politique monétaire de la Fed, elle sonnerait le glas de l'indépendance de la banque centrale américaine ".

Si MUFG juge qu'une destitution de Jerome Powell est peu probable, son successeur, à l'issue de son mandat en mai 2026, pourrait être un proche de la Maison-Blanche, ce qui poserait la question de la neutralité de la Fed.

Le FMI plus pessimiste sur la croissance

" L'accentuation rapide des tensions commerciales et le degré d'incertitude exceptionnellement élevé qui entoure les politiques publiques devraient avoir des répercussions significatives sur l'activité économique mondiale. " a prévenu aujourd'hui le FMI. L'institution internationale a abaissé sa prévision de croissance mondiale de 3,3% à 2,8% pour cette année.

Elle a souligné que l'augmentation des risques baissiers est ce qui ressort le plus de ces prévisions. " Une intensification de la guerre commerciale et des incertitudes encore plus vives autour des politiques commerciales pourraient encore freiner la croissance à court et à long termes. ", a averti le FMI.

La séance a aussi été marquée par une nouvelle vague de résultats d'entreprises aux Etats-Unis, dont ceux de 3M, Verizon et GE Aerospace. En France, les investisseurs ont salué les revenus meilleurs que prévu, dévoilés jeudi soir par L'Oréal. Vivendi a pour sa part été bien orienté alors que la cour d'appel de Paris à demander à l'AMF de réexaminer la scission du groupe.