Début d'année favorable pour le yen

(AOF) - Le yen a conforté sa position de monnaie la plus performante du G10 depuis le début de l'année. Sur le marché des changes, le dollar perd aujourd'hui 0,92% à 150,01 yens. " Le yen continue de bénéficier de la réduction des écarts de rendement entre le Japon et les autres grandes économies. L'écart de rendement entre les obligations du Trésor américain à 10 ans et les JGB s'est réduit d'environ 50 points de base, depuis un pic de 3,57 % à la mi-janvier, pour atteindre son niveau le plus bas depuis la période précédant l'élection américaine ", explique MUFG.

Commerzbank juge pour sa part que la hausse du yen n'est pas durable. L'expert signale ainsi qu'un examen plus approfondi des détails montre que les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux ne sont plus aussi clairs qu'ils l'étaient auparavant. "En effet, une grande partie de la hausse de l'inflation est due aux composantes très volatiles que sont les produits alimentaires frais et l'énergie" explique-t-il. Par ailleurs, la croissance du Japon provient "entièrement des exportations nettes".

Le stratège fait enfin remarquer qu'une très faible prime de risque est intégrée dans le taux de change dollar-yen en ce qui concerne les turbulences internationales. Commerzbank anticipe un dollar-yen à 152 en mars et à 154 en juin.