De TikTok à Pixar : Piper Curda donne du cœur à l'éco-héroïne Mabel dans "Hoppers"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Pour Piper Curda, qui incarne Mabel Tanaka, l'étudiante passionnée par les animaux, dans "Hoppers", de Walt Disney's Pixar DIS.N , le fait de se préoccuper de la planète ne fait pas nécessairement de son personnage une activiste.

« Je pense que Mabel se présente comme une activiste. Je ne sais pas si elle se qualifierait elle-même d'activiste », a déclaré Mme Curda. « Elle dit simplement: "J'y tiens. Pourquoi faut-il une étiquette?" »

Cela dit, Mme Curda espère que la détermination de Mabel déteindra sur le public.

« J'espère que sa volonté de rendre le monde meilleur inspirera les gens, qu'il s'agisse de petites filles ou d'adultes », a-t-elle déclaré.

"Hoppers", qui sortira dans les salles de cinéma américaines vendredi, suit Mabel qui transporte sa conscience dans un castor robotisé afin d'étudier - et finalement de sauver - le monde animal.

La distribution vocale comprend Bobby Moynihan dans le rôle du roi George, un castor monarque, et Jon Hamm dans celui de Jerry Generazzo, un maire avide de pouvoir. Jon Hamm estime que les thèmes du film ne pourraient être plus pertinents.

« C'est un message merveilleux: prenons soin de notre environnement et soyons conscients de l'impact que nous avons sur les autres », a déclaré l'acteur de "Mad Men". « Cette qualité se fait rare de nos jours, en particulier de la part de nos dirigeants. » Le réalisateur Daniel Chong a déclaré que le film était né de sa fascination pour la manière dont les scientifiques utilisent des animaux robotisés pour étudier la faune et la flore.

« Ils placent des animaux robots dans la nature pour l'espionner », a déclaré le créateur de "We Bare Bears". « J'ai toujours aimé la façon dont le monde naturel et le monde humain se heurtent l'un à l'autre. »

Chong et Curda se sont rencontrés dans un endroit improbable: TikTok.

« J'ai commencé à utiliser TikTok pendant la grève des acteurs parce que je n'avais rien d'autre à faire », a déclaré Mme Curda en riant. « Je pense que, comme Mabel et moi partageons beaucoup de qualités, Daniel a vu mes vidéos et s'est dit: "Faites-la entrer." Et maintenant, je suis là. »

Mme Curda a déclaré qu'elle et M. Chong s'étaient rapidement liés en ligne, échangeant souvent des clips TikTok de Tom Lizard, la mascotte de Pixar qui apparaît également dans "Hoppers" et qui fait l'objet d'un véritable engouement.