De stagiaire à patron - qui est Michael Fiddelke, le nouveau PDG de Target ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Target TGT.N a nommé Michael Fiddelke, vétéran de l'entreprise, au poste de PDG, en remplacement de Brian Cornell, grand manitou de l'industrie du commerce de détail, à compter du 1er février 2026.

Ce changement de direction intervient alors que l'inflation et l'incertitude liée aux tarifs douaniers américains suscitent des inquiétudes quant aux dépenses de consommation, en particulier pour les produits discrétionnaires de Target tels que l'habillement et l'électronique.

Avec la nomination de Fiddelke, Target recommence également à choisir des noms au sein de l'entreprise pour le poste le plus élevé . Cornell a été le premier outsider à être nommé PDG.

Voici quelques informations sur le dernier PDG de l'un des principaux détaillants américains:

Le vétéran de Target

Fiddelke a rejoint Target en 2003 en tant que stagiaire et a gravi les échelons pour occuper des postes clés dans les domaines de la finance, du merchandising, des ressources humaines et des opérations. Il est aujourd'hui à la tête des opérations et a été chef des finances de fin 2019 à février 2024.

Début de carrière et formation

Il a travaillé pendant trois ans chez Deloitte Consulting LLP avant de rejoindre Target et est titulaire d'un diplôme en génie industriel de l'université de l'Iowa et d'un MBA en finance de la Kellogg School of Management.

En tant que directeur de l'exploitation de Target

En tant que responsable des opérations, il a supervisé près de 2 000 magasins, la chaîne d'approvisionnement mondiale, les services d'exécution et les opérations d'entreprise. M. Fiddelke a également dirigé une campagne d'efficacité de 2 milliards de dollars visant à remodeler les opérations de Target par le biais de la technologie, de la livraison le jour même et des services numériques.

Sa nomination intervient alors que Target est confronté à la concurrence d'Amazon AMZN.O et de Walmart WMT.N , ainsi qu'à des problèmes internes tels que la gestion des stocks, les erreurs de marchandises et la criminalité dans le secteur de la vente au détail.

Projets en tant que PDG

Fiddelke a déclaré que Target devait "aller plus vite, beaucoup plus vite", alors qu'il s'efforce d'améliorer la qualité des marchandises, la valeur et le style offerts par Target, d'assurer une expérience d'achat plus cohérente et d'intégrer davantage de technologie dans toutes ses activités.