De solides classements pour les supercalculateurs Eviden (Atos)
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 13:15
Parmi ses 58 systèmes dans le TOP500, JUPITER reste le 4e supercalculateur le plus puissant au monde et le 1er supercalculateur européen à franchir officiellement le seuil de l'ExaFlop (un milliard de milliards de calculs par seconde).
Eviden est aussi en tête du Green500 pour la 4e édition consécutive, avec les trois 1ères places pour KAIROS, ROMEO et l'extension GPU Levante, JUPITER étant reconnu comme le plus économe en énergie de tous les supercalculateurs de classe exascale existants.
'Alors que la demande d'IA et de HPC s'accélère à l'échelle mondiale, nous restons déterminés à stimuler une innovation alliant performance et efficacité', commente Bruno Lecointe, VP, directeur monde HPC, HPC-IA et calcul quantique chez Eviden.
