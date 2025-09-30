De plus en plus d'entreprises adoptent la structure du co-PDG

Les entreprises optent de plus en plus pour une structure de co-PDG à mesure que leurs activités s'étendent, se diversifient et se compliquent.

Oracle, Comcast et Spotify ont notamment nommé récemment des co-PDG pour superviser leurs activités commerciales, ce qui reflète la tendance croissante des entreprises de premier plan à partager les postes de direction.

Voici une liste des entreprises qui ont adopté une telle structure:

Spotify SPOT.N

La plateforme de streaming audio a annoncé que Gustav Söderström, actuellement co-président, directeur des produits et de la technologie, et Alex Norström, actuellement co-président, directeur des affaires, seront nommés co-PDG à compter du 1er janvier 2026.

COMCAST CMCSA.O

Le géant des médias et des télécommunications a nommé mardi Michael Cavanagh comme son premier co-PDG, à compter dejanvier 2026. Il travaillera aux côtés de l'actuel directeur général Brian Roberts. Cavanagh sera également nommé au conseil d'administration de Comcast.

Oracle ORCL.N

Le fabricant de logiciels d'entreprise a nommé Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG, en remplacement de Safra Catz, qui a été nommée vice-présidente du conseil d'administration après 11 ans à la tête de l'entreprise.

NETFLIX NFLX.O

Le géant du streaming est passé à un modèle de double directeur général en juillet 2020 lorsque Ted Sarandos a été promu à la tête de l 'entreprise aux côtés du directeur général de l'époque Reed Hastings.

En janvier 2023, Hastings s'est retiré, et Greg Peters a été promu pour rejoindre Sarandos.

M. Sarandos dirige le contenu, le marketing et les affaires juridiques, tandis que M. Peters se concentre sur la technologie, le développement de produits et les opérations.

KKR KKR.N

La société de capital-investissement a nommé les coprésidents Scott Nuttall et Joseph Bae co-PDG en 2021, succédant ainsi aux cofondateurs milliardaires de la société, Henry Kravis et George Roberts.

Bae se concentre sur les marchés privés et l'expansion en Asie, tandis que Nuttall dirige le crédit, les marchés des capitaux, l'assurance et le bilan global de l'entreprise.

LENNAR LEN.N

Les directeurs généraux actuels du constructeur américain de maisons sont Stuart Miller et Jon Jaffe. M. Miller a été nommé co-PDG avec M. Jaffe lorsque M. Rick Beckwitt a décidé de se retirer.

Les deux dirigeants définissent la stratégie de l'entreprise, supervisent les opérations de construction de logements et dirigent des initiatives telles que les fusions et les acquisitions.

GENSLER

La société d'architecture et de design Gensler est dirigée par Elizabeth Brink et Jordan Goldstein, tous deux nommés en 2024 , succédant à Andy Cohen et Diane Hoskins.

Brink et Goldstein se partagent les responsabilités des opérations quotidiennes.

SERES THERAPEUTICS MCRB.O

En juillet, le développeur de médicaments a nommé Thomas Desrosier et Marella Thorell co-PDG, succédant ainsi à Eric Shaff.

Ce dernier reste dans l'entreprise en tant que directeur.

SHARPLINK GAMING SBET.O

La société de marketing en ligne a nommé Joseph Chalom co-PDG en juillet, aux côtés de Rob Phythian, qui a cofondé la société en 2019.

SharpLink a levé des fonds pour acquérir des cryptomonnaies, y compris l'éther ETH= , afin de fonctionner comme un véhicule de trésorerie crypto, imitant la stratégie de MicroStrategy

MSTR.O de Michael Saylor.

IREN IREN.O

Le mineur de bitcoin s IREN est dirigé par les cofondateurs Daniel Roberts et Will Roberts. Les deux frères sont co-PDG.

MONSTER BEVERAGE MNST.O

Le fabricant de boissons énergisantes a nommé en janvier 2021 Hilton Schlosberg co-PDG aux côtés de Rodney Sacks.