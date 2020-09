De nouvelles previsions mettent l'accent sur les ambitions de croissance organique (Chargeurs)

De nouvelles previsions mettent l'accent sur les ambitions de croissance organique

EPS CHANGE

CHANGEMENT D'OBJECTIF DE COURS

€ 28.5 vs 28.2 +1.15%

Notre objectif de cours n'est pratiquement pas affecté par l'ajustement de nos hypothèses à l'issue de la publication des résultats du S1. La révision à la hausse de notre valorisation par l'ANR, découlant de l'intégration d'une cinquième division (CHS), a été compensée par la légère dégradation de celles par le DCF et les comparables. En effet, nos prévisions de résultat pour 2021 et 2022 ont été abaissées. Néanmoins, nous jugeons ce changement stratégique encourageant, privilégiant la croissance organique plutôt que externe. Par conséquent, nous n'anticipons désormais plus d'augmentation de capital de 100m€, estimant que les objectifs en termes de croissance organique de Chargeurs seront principalement financés par des ressources internes. Rendu possible (au moins en partie) par les accomplissements du S1, nous percevons ce changement comme un élément clairement positif pour les actionnaires.

CHANGEMENT D'EPS

2020 : € 1.70 vs 0.81 +110%

2021 : € 0.69 vs 1.44 -52.0%

La forte révision en hausse du BPA 2020 découle de la prise en compte des très bons résultats du S1, portés par Chargeurs Healthcare Solutions. Les activités traditionnelles du groupe devraient souffrir au S2 2020 comme en 2021, en raison de leur exposition aux secteurs affaiblis de la mode et du luxe, CFT-PCC et CLM devraient être particulièrement pénalisés. Malgré la prudence de notre scénario (selon nous), nos projections pour 2020 se situent clairement au-dessus de celles de la direction d'un chiffre d'affaires de 750m€ et d'un résultat opérationnel de 60m€. Le potentiel de hausse que nous entrevoyons est conforté par une possible amélioration des résultats de CPF au S2, après une bonne résistance au S1.

CHANGEMENT DE NAV

€ 31.2 vs 26.6 +17.5%

Nos valorisations par l'ANR sont fortement révisées à la hausse, et ce principalement en raison de l'intégration de Chargeurs Healthcare Solutions, une division exclusivement créée à partir de ressources internes. En outre, de par une moindre dilution des fonds propres, la suppression de l'hypothèse d'une augmentation de capital a mécaniquement entraîné un relèvement de notre ANR par action. Les actionnaires pouvant réclamer le versement de leurs dividendes en actions, nous tablons toujours sur une augmentation des fonds propres d'environ 150 000 actions par an.