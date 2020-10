Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De nouveaux combats ont éclaté dimanche dans le Haut-Karabakh Reuters • 25/10/2020 à 12:26









BAKOU, 25 octobre (Reuters) - De nouveaux combats ont éclaté dimanche dans le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et des séparatistes arméniens, les deux camps s'accusant mutuellement de bloquer un règlement pacifique du conflit. L'Arménie a accusé les forces d'Azerbaïdjan d'avoir bombardé des établissements civils. Bakou a démenti avoir tué des civils et a déclaré être prêt à mettre en place un cessez-le-feu à condition que les forces arméniennes cessent le combat. Les combats du week-end dans la région surviennent alors que les Etats-Unis ont tenté vendredi une médiation. L'échec de deux cessez-le-feu négociés par la Russie avait déjà douché les espoirs d'un règlement rapide du conflit qui a éclaté le 27 septembre dernier. "Je suis absolument confiant dans l'efficacité des négociations de paix, mais cela dépend aussi de la volonté de la partie arménienne d'y participer", a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. "Pourquoi les Azerbaïdjanais et les Arméniens peuvent-ils vivre ensemble en Géorgie, en Russie, en Ukraine et dans d'autres pays, mais pas au Haut-Karabakh?" a-t-il ajouté dans une interview à Fox News. (Nailia Bagirova, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.