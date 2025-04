De l’importance de la diversification en période d'incertitude

Amundi

Ralentissement plus fort que prévu de l'inflation américaine, ventes au détail plus faibles qu'anticipé en zone euro, assouplissement de la politique monétaire en Asie. Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La semaine dernière, l'incertitude sur les marchés a été très forte, en raison des revirements de la politique américaine en matière de droits de douane. Cette incertitude a commencé à peser sur les actifs américains, notamment sur le dollar et les bons du Trésor. Malgré la pause de 90 jours annoncée par Donald Trump le 9 avril, les droits de douane américains ont atteint, en moyenne, leur taux le plus élevé depuis un siècle. L'augmentation des droits de douane américains sur la Chine a déclenché des représailles de la part de cette dernière.

Nous nous dirigeons vers une refonte du commerce mondial qui entraînera des répercussions à long terme sur les marchés financiers. L'Europe pourrait tirer profit de la concurrence accrue entre la Chine et les États-Unis. Les droits de douane pourraient impacter l'économie mondiale en entraînant une baisse de la croissance et une hausse de l'inflation, affectant ensuite les bénéfices des entreprises. Dans ce contexte, nous pensons que les investisseurs devraient rester prudents et avoir un portefeuille diversifié sur différents marchés et zones géographiques, ainsi qu'envisager d'investir dans l'or.

(...)

