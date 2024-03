De l'énergie à la distribution: les multiples investissements du milliardaire Kretinsky

Daniel Kretinsky à Paris, le 5 septembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Après avoir construit sa fortune grâce aux énergies fossiles, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a multiplié les investissements dans des pays et secteurs variés: des médias à la distribution, comme en témoigne le rachat de Casino en France, en passant par la logistique.

Industrie et énergie

Malgré sa diversification ces dernières années, l'industrie pèse encore lourd dans le groupe de l'homme d'affaires dont la fortune est estimée à 9,3 milliards de dollars par Forbes.

Avec sa holding spécialisée dans l'énergie, EPH, qu'il a contribué à créer en 2009 et fait grossir au fil du temps, Daniel Kretinsky détient l'un des plus gros groupes énergétiques d'Europe avec plus de 70 entreprises dans plusieurs pays, dont la France.

En 2022, EPH a enregistré un bénéfice net de près de 3,8 milliards d'euros.

Historiquement lié au charbon, dont il ambitionne d'être presque sorti à partir de 2025, le groupe s'est diversifié et est désormais présent dans "la distribution d'électricité et de gaz, le transport et le stockage de gaz, la production de chaleur et d'électricité", selon un document de présentation du groupe.

En 2019, EPH avait racheté les activités françaises du groupe d'énergie allemand Uniper, parmi lesquelles figuraient deux centrales à charbon: celle de Gardanne (Bouches-du-Rhône), transformée en centrale biomasse et mise en route en février 2023, et celle de Saint-Avold (Moselle).

La holding, qui détient aussi deux centrales à gaz aux Pays-Bas, avait annoncé en juin 2022 être devenue la première entreprise tchèque en termes de chiffre d'affaires, devant le constructeur automobile Skoda.

Distribution et services

Le milliardaire tchèque est entré au capital du groupe Casino en 2019, estimant à l'époque que le distributeur était "le mieux positionné sur le marché français".

Alors que le groupe est au bord du gouffre, le milliardaire, déjà deuxième actionnaire, fait une offre de reprise conjointe avec l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor.

En parallèle de ces négociations, Daniel Kretinsky a envisagé de reprendre la branche historique et lourdement endettée du groupe informatique français Atos, avant que les négociations n'achoppent fin février. Mais selon le média La Lettre, l'homme d'affaires pourrait faire son retour, notamment si le groupe ne parvient pas à restructurer sa dette.

Un an auparavant, Daniel Kretinsky est devenu le premier actionnaire du groupe de distribution français Fnac Darty.

Le milliardaire détient également plus de 40% des droits de vote dans le capital du distributeur allemand Metro. Il est aussi présent au capital de Royal Mail et Post.nl, les groupes historiques de courrier et de logistique britannique et néerlandais.

Enfin, il possède une participation dans le géant britannique des supermarchés Sainsbury's et détient environ 12% du spécialiste américain de la vente de baskets Foot Locker.

Empire médiatique

Avec Czech Media Invest, Daniel Kretinsky crée au milieu des années 2010 un petit empire médiatique dans son pays. Inconnu en France, le magnat tchèque arrive sur le marché français avec fracas en 2018 en rachetant au groupe Lagardère Active plusieurs grandes publications.

CMI France, filiale de Czech Media Invest (CMI), devient alors le propriétaire de titres comme Elle, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris et Public (cédé récemment à Heroes Media). Il prend également le contrôle de l'hebdomadaire Marianne.

Poursuivant sur sa lancée, l'homme d'affaires, qui a effectué une partie de ses études à l'université de Dijon, entre au capital du groupe Le Monde fin 2018. Il prend 49% des parts du banquier Matthieu Pigasse dans Le Monde libre (LML), société qui contrôle le journal, jusqu'en septembre 2023 où il cède ses parts à Xavier Niel.

CMI France est également propriétaire du magazine trimestriel Usbek & Rica et détient plus de 40% du studio de podcasts Louie Media et du média vidéo Loopsider.

L'entrepreneur tchèque a enrichi ce portefeuille avec l'acquisition de 100% en novembre du groupe d'édition Editis auprès du géant français des médias Vivendi.

Par ailleurs, Daniel Kretinsky a dit posséder, via sa société luxembourgeoise Vesa Equity Investment, environ 5% du capital et des droits de vote du groupe TF1.

En septembre 2022, l'homme d'affaires a volé au secours du quotidien Libération, le renflouant à hauteur de 15 millions d'euros, sans pour autant en devenir actionnaire.

Amateur de football, Daniel Kretinsky détient de longue date le club tchèque Sparta Prague et, depuis fin 2021, 27% du club londonien de Premier League West Ham.