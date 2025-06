De belles hausses en Europe pour finir la semaine

(AOF) - Les grandes places financières ont affiché des gains conséquents lors de la dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a progressé de 1,78 %, à 7 691,55 points, le Dax a avancé de 1,48 %, à 24 000,27 points, ou encore l’EuroStoxx 50 qui s’est apprécié de 1,46 % à 5 320,78 points. Les indices ont été soutenus par la détente commerciale observée entre américains, chinois et européens. Pékin et Washington ont notamment signé un accord portant sur les exportations de terres rares et le gouvernement de Trump pourrait repousser la date butoir du juillet avant de relever ses taxes douanières.

À Paris, en légère hausse à l'ouverture, l'action Worldline a finalement terminé sur un lourd repli de 9,04 % à 3,10 euros, après une chute de plus de 38% mercredi et un rebond de 20% jeudi. Ce recul intervient à la suite de l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Belgique sur l’entité belge du groupe Worldline mise en cause dans l'enquête journalistique, dont la publication avait provoqué le décrochage de l'action mercredi. Hier, le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, avait rassuré les investisseurs en en expliquant que les marchands à risque ne pratiquaient pas d'activité illégale.

Le titre Air France-KLM n'a pas réellement profité du rebond du marché et s'est contenté de progresser de 0,62 %, à 9,08 euros. L'action du groupe de transport aérien affiche une progression d'environ 14 % sur les quatre premiers jours de la semaine. Sur cette période, elle a très largement profité du net repli des cours du pétrole avec le cessez-le-feu annoncé et respecté entre Israël, les États-Unis et l'Iran.

À Francfort, Adidas avance ce soir de 3,62 %, à 199,15 euros, et Puma grimpe de 3,12%, à 22,80 euros. De son côté, JD Sports a bondi de 7,26%, à 82,63 pence, à Londres. Le secteur européen de l'équipement du sport a été bien orienté à la faveur de résultats meilleurs que prévu de Nike au premier trimestre et de ses perspectives à venir. La célèbre marque à la virgule a fait état d'un chiffre d'affaires de 11,10 milliards de dollars au quatrième trimestre, en repli de 12%, contre 10,72 milliards de dollars attendus. Le Bpa atteint 14 cents, là où le consensus ciblait 12 cents.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai 2025, en France , les dépenses de consommation des ménages en biens ralentissent sur un mois (+0,2 % en volume après +0,5 % en avril 2025 – données révisées), indique l'Insee ce vendredi. La consommation d'énergie rebondit (+2,2 %), tandis que la consommation alimentaire et la consommation de biens fabriqués se replient un peu.

En France , sur un an, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,9 % en juin 2025, après +0,7 % en mai, a fait savoir l'Insee. Cette hausse de l’inflation s’expliquerait par l'accélération des prix des services, notamment ceux de l’hébergement, de la santé et des transports, ainsi que par une baisse plus faible des prix de l’énergie et, dans une moindre mesure, par la très légère accélération de ceux de l’alimentation. Les prix des produits manufacturés baisseraient au même rythme qu’en mai, tandis que ceux du tabac ralentiraient légèrement

Aux États-Unis , l'indice PCE des prix à la consommation des ménages a progressé de 0,1 %, comme prévu, en mai. Autre bonne nouvelle, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est passé de 52,2 à 60,7 points, soit 0,2 point de plus que prévu.

Sur le marché des devises, l'euro est en légère hausse (+0,13 %) face au billet vert et se négocie à 1,1715 dollar.