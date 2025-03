DBV Technologies: un important financement obtenu information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 09:05









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce un financement pouvant atteindre 306,9 millions de dollars, permettant d'avancer son programme Viaskin Peanut jusqu'au dépôt d'une demande de licence biologique (BLA) et d'en assurer la commercialisation aux États-Unis, si le BLA est approuvé.



La société biopharmaceutique sécurise un premier versement de 125,5 millions de dollars à recevoir à la clôture de l'opération, et jusqu'à 181,4 millions supplémentaires avec l'exercice intégral de BSA, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.



Le produit de ce financement sera consacré au développement de Viaskin Peanut dans les deux indications, y compris la préparation et le dépôt de la BLA et enfin son lancement et sa commercialisation pour les enfants âgés de 4-7 ans sous réserve de l'approbation de la FDA.



Le groupe prévient cependant que ce financement entraînera une dilution immédiate de 22,4% et une dilution maximale de 73,7% des actionnaires existants si tous les bons de souscription sont exercés.





Valeurs associées DBV TECHNO 1,1840 EUR Euronext Paris +51,60%