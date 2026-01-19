 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DBV Technologies reçoit un financement de 166,7 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:07

DBV Technologies annonce avoir reçu un produit brut de 166,7 millions d'euros suite à l'exercice intégral des Bons de souscription (BS) issus des ABSA et des BS issus des PFW-BS-PFW émis dans le cadre de son financement de mars 2025.

Ce financement résulte d'un exercice intégral de BSA qui a donné lieu à l'émission de 59 657 507 actions nouvelles, et de BS donnant lieu à l'émission de "seconds BSA pré-financés" donnant eux-mêmes accès à jusqu'à 124 259 898 actions nouvelles.

La société biopharmaceutique affirme ainsi disposer de fonds suffisants pour soutenir ses opérations et sa préparation commerciale, y compris le Viaskin pour l'allergie aux arachides chez les enfants de 4 à 7 ans aux Etats-Unis, si celui-ci est approuvé.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
3,6800 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.01.2026 08:23 

    (Actualisé avec Shell, Téléfonica, ASM International, Belimo Median Technologies, précision sur les droits de douane, changements de recommandation sur BMW et Renault) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 ... Lire la suite

  • FORVIA SE : La situation technique est plutôt incertaine
    FORVIA SE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • DERICHEBOURG : Le mouvement reste haussier
    DERICHEBOURG : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • CARREFOUR SA : La consolidation peut se poursuivre
    CARREFOUR SA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 19.01.2026 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank