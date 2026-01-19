DBV Technologies reçoit un financement de 166,7 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:07
Ce financement résulte d'un exercice intégral de BSA qui a donné lieu à l'émission de 59 657 507 actions nouvelles, et de BS donnant lieu à l'émission de "seconds BSA pré-financés" donnant eux-mêmes accès à jusqu'à 124 259 898 actions nouvelles.
La société biopharmaceutique affirme ainsi disposer de fonds suffisants pour soutenir ses opérations et sa préparation commerciale, y compris le Viaskin pour l'allergie aux arachides chez les enfants de 4 à 7 ans aux Etats-Unis, si celui-ci est approuvé.
Valeurs associées
|3,6800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
