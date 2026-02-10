DBV Technologies présentera des données complémentaires issues de l'étude de phase 3 VITESSE sur le patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans et discutera de l'avenir de l'EPIT lors du congrès annuel 2026 de l'AAAAI

Châtillon, France, le 10 février (22 :30 CET) 2026

DBV Technologies présentera des données complémentaires issues de l'étude de phase 3 VITESSE sur le patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans et discutera de l'avenir de l'EPIT lors du congrès annuel 2026 de l'AAAAI

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, annonce aujourd’hui que la société présentera des données complémentaires sur le patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans, issues de l'étude positive de phase 3 VITESSE , lors du congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, qui se tiendra à Philadelphie, en Pennsylvanie, du 27 février au 2 mars 2026.

La société organisera également un forum produit réunissant un panel d'allergologues de renom pour discuter du potentiel de l'immunothérapie épicutanée (EPIT) à rééduquer le système immunitaire dans le cas des allergies alimentaires, examiner l’impact d’une intervention précoce chez les enfants allergiques à l’arachide et analyser comment les nouvelles options thérapeutiques permettent une approche plus proactive de la prise en charge de l’allergie à l’arachide.

Détails des présentations orales :

“VITESSE Phase 3 Study: Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy in Peanut-Allergic Children 4 Through 7 Years of Age”

Session : Clinical Science in Food Allergy

Date et Heure : 28 février 2026 - 14h15 - 14h25 heure de l’Est

Lieu : Level 4, Terrace Ballroom II

Présentateur : David Fleischer, MD, FAAAAI, FACAAI

Forum Produit :

“Epicutaneous Immunotherapy (EPIT): Shaping the Future of Pediatric Food Allergy Treatment”

Date et Heure : 28 février 2026 - 10h - 10h30 heure de l’Est

Lieu: Level 2, Hall E

Participants : Hugh Sampson, MD, Katherine Anagnostou, MD, MSc, PhD, S. Shahzad Mustafa, MD





DBV occupera le stand n° 1527 dans le hall d'exposition de l'AAAAI, où les participants pourront recevoir de l’information sur l'immunothérapie épicutanée et le patch VIASKIN® Peanut.

