DBV Technologies participera au prochain congrès de l’AAAAI 2023

Montrouge, France, le 21 février (22h30 CET) 2023

DBV Technologies participera au prochain congrès de l’AAAAI 202 3

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui sa participation prochaine au congrès annuel de l’Académie Américaine d’Allergie, d’Asthme et d’Immunologie (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, AAAAI), qui se tiendra du 24 au 27 février 2023 à San Antonio, Texas. Deux présentations de posters scientifiques ont été acceptées sur les données d'efficacité et de sécurité de sous-groupes de patients de l'étude de phase 3 EPITOPE. DBV tiendra également un stand dans le hall d'exposition de l'AAAAI (n° 1826).

Les données cliniques qui seront présentées porteront sur le profil d'efficacité et de sécurité de l'immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin Peanut 250 µg de l'étude de phase 3 EPITOPE chez des enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide avec ou sans certaines conditions atopiques comorbides. Un poster compare les données d'efficacité et de sécurité chez les enfants avec et sans allergies alimentaires concomitantes, tandis que le second poster se concentre sur les enfants avec et sans dermatite atopique.

Cette année la réunion comprendra également un « non-CME Product Theater » sur le rôle immunologique de la peau dans l'allergie alimentaire. Les professeurs Hugh Sampson, MD, de l'Icahn School of Medicine au Mount Sinai, et le Dr Cecilia Berin, Ph.D., Bunning Professor for Food Allergy Research de la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University, discuteront des propriétés immunitaires de la peau en relation avec l'allergie alimentaire et du mécanisme présumé de l'immunothérapie épicutanée, une nouvelle approche de la désensibilisation aux allergènes qui tire parti des fonctions immunologiques de la peau. Le « Product Theater » est prévu le samedi 25 février, de 10 h à 10h30 CST, dans le hall d'exposition 2 du congrès annuel de l'AAAAI, au niveau du hall.

DBV est également très heureux de parrainer la réception du programme FIT (Fellows-in-Training) de l'AAAAI. Cette réception privée sera ouverte aux actuels Fellows-in-Training en allergologie/immunologie, le vendredi 24 février de 17h00 à 18h00 CST au San Antonio Marriott Rivercenter, troisième étage, Grand E.

"Nous sommes fiers de présenter les données d'efficacité et d e sécurité de phase 3 de notre immunothérapie par voie épicutanée chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide et atteints d'une allergie alimentaire ou d'une dermatite atopique concomitante lors du congrès annuel de l'AAAAI, car il s'agit de pathologies allergiques comorbides courantes chez les jeunes enfants allergiques à l'arachide", a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. " Les résultats démontrent une cohérence en termes de sécurité et d'efficacité au sein de plusieurs groupes de patients, validant encore davantage le bénéfice potentiel de l'utilisation de la plateforme Viaskin ™ pour le traitement de l'allergie à l'arachide chez les jeunes enfants. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'amener cette thérapie innovante au-devant de la communauté médicale et nous sommes impatients de poursuivre les recherches sur les jeunes enfants allergiques à l'arachide. "

Présentation et détails des abstracts :

Présentations scientifiques

Les deux e-posters seront accompagnés de présentation enregistrées des auteurs et seront disponibles sur demande sur https://annualmeeting.aaaai.org/ à partir du vendredi 25 février 2023.

Veuillez noter que seuls les participants inscrits pourront accéder à la salle d’affichage, qui est disponible via la plateforme virtuelle de l’AAAAI. Après la fin de la réunion, ces présentations seront disponibles sur le site Web de DBV, www.dbv-technologies.com , pour ceux qui ne peuvent pas y assister.

Présentations sous forme de poster

“ Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy in Subjects Aged 1-3 Years With and Without Concomitant Food Allergies in the EPITOPE Study ” sera présenté par David Fleischer, M.D., Associate Professor of Pediatrics at Children’s Hospital Colorado.

ID de la présentation : A082

Titre de la session : Food Immunotherapy: Outcome and Mechanism

Date de la présentation : Vendredi, 24 février 2023

Heure de la présentation : 15 h 15 - 16 h 15 EST

Lieu de la présentation : Convention Center, Lobby Level, Hall 2





“ Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy for Peanut Allergy in Subjects Aged 1-3 Years With and Without Atopic Dermatitis in the EPITOPE Study ” sera présenté par Amy Scurlock, M.D., Associate Professor of Pediatrics at the University of Arkansas for Medical Sciences and Arkansas Children’s Hospital.

ID de la présentation : A085

Titre de la session : Food Immunotherapy: Outcome and Mechanism

Date de la présentation : Vendredi, 24 février 2023

Heure de la présentation : 15 h 15 - 16 h 15 EST

Lieu de la présentation : Convention Center, Lobby Level, Hall 2





À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN: FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, notamment des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut en tant que traitement pour les enfants allergiques à l’arachides et les avantages potentiels de l’EPIT™, le développement clinique et les plans réglementaires de DBV Technologies, le calendrier et les projections des étapes de l'étude VITESSE, ainsi que le calendrier et les résultats anticipés des interactions avec les agences réglementaires. Toutes les déclarations concernant les étapes de l'étude VITESSE, le recrutement et les résultats escomptés contenues dans le présent document sont les meilleures estimations et projections de DBV et sont fondées sur les performances d'études antérieures. Elles sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels, les performances et les réalisations de l'étude VITESSE et les estimations et projections contenues dans le présent document.

Ces déclarations et estimations prospectives ne sont pas des promesses ou des garanties et comportent des risques et incertitudes substantiels et peuvent être affectées par les conditions du marché ainsi que par d'autres risques et incertitudes exposés dans les documents réglementaires de DBV Technologies déposés auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF "), les documents et rapports de DBV Technologies déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (" SEC ") et les documents et rapports futurs déposés auprès de l'AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. A l'exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse.

Contact Relations investisseurs

Anne Pollak

+ 1 (857) 529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact médias

Angela Marcucci

+1 (646) 842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Pièce jointe