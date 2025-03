DBV Technologies: nouveau financement, visibilité jusqu'en juin 2026

information fournie par AOF • 28.03.2025 • 09:25 •

(AOF) - Plus forte hausse du SBF 120, Ubisoft bondit de 8,67% à 14,04 euros au lendemain de l'annonce de la création d'une filiale dédiée regroupant ses marques Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. Son actionnaire, le groupe chinois Tencent investira ... Lire la suite