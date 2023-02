DBV Technologies invitée à participer à une prochaine Conférence Investisseur

Montrouge, France, 10 février (22h 30 CET) 2023

DBV Technologies invitée à participer à une pr ochaine Conférence Investisseur

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui sa participation à la conférence virtuelle SBV Securities Global Biopharma Conference qui se tiendra du 13 au 16 février 2023. Daniel Tassé, directeur général, fera une présentation de la Société le jeudi 16 février 2023 et participera à des rencontres individuelles avec des investisseurs tout au long de la journée.

Une retransmission en direct de la présentation de la Société sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site Web de la société :

https://wsw.com/webcast/svb8/dbvt/1621296 .

L’enregistrement sera également disponible pendant 90 jours après l’évènement sur le site internet de DBV Technologies.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBVTechnologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBVTechnologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN: FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Contact Investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact Média

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

Viaskin et EPIT sont des marques déposées par DBV Technologies.

Pièce jointe