DBV Technologies est financée jusqu'au deuxième trimestre 2026

(AOF) - Au cours du premier semestre, les produits opérationnels de DBV Technologies se sont élevés à 2,2 millions de dollars, contre 2,6 millions de dollars un an plus tôt. Cette baisse est liée à la diminution du Crédit d’impôt recherche (CIR) liée à une part accrue des activités de Recherche & Développement qui ont été menées en Amérique du Nord et qui ne sont donc pas éligibles au CIR. En parallèle, les charges opérationnelles de la société biopharmaceutique ont augmenté sur les six premiers mois de l’année en passant de 65 à 69,9 millions de dollars.

Cette hausse est due notamment au lancement de l'étude d'innocuité Comfort Toddlers. Par conséquent, la perte nette s'est élevée à 69 millions de dollars, contre 60,5 millions de dollars un an plus tôt.

En parallèle, la trésorerie et ses équivalents s'élevaient à 103,2 millions de dollars au 30 juin 2025, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024. Entre-temps, DBV Technologies a annoncé un financement pouvant atteindre jusqu'à 306,9 millions de dollars selon des résultats, dont la société a déjà touché 125,5 millions de dollars. Partant, DBV Technologies peut financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2026.

