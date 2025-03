DBV Technologies: 32,5 millions de dollars de trésorerie, visibilité jusqu'en avril 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Si la société ne parvient pas à atteindre ses objectifs de financement, elle " pourrait être amenée à réduire ses activités, notamment en retardant ou en réduisant ses efforts de recherche et de développement ", ou " à obtenir un financement par le biais d'accords avec des contreparties potentielles, ce qui pourrait l'obliger à renoncer à ses droits sur les produits candidats qu'elle pourrait développer ou commercialiser de manière autonome ", ou encore à " arrêter tout ou partie de ses activités ".

(AOF) - DBV Technologies (-4,74% à 0,86 euro) annonce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s’élevaient à 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024, contre 141,4 millions de dollars au 31 décembre 2023. Ils seront suffisants pour financer ses opérations " uniquement jusqu'en avril 2025 " ce qui " engendre une incertitude significative sur la continuité d’exploitation de la société ". Le résultat au 31 décembre 2024 s’est traduit par une perte nette de 113,9 millions de dollars, contre une perte nette de 72,7 millions de dollars au 31 décembre 2023.

