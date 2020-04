DBT : Tirage de la deuxième tranche d'OCEANE avec BSA attachés

Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission (les « Bons d'Emission ») d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») avec bons de souscription d'actions attachés (les « BSA ») conclu entre DBT SA et European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGOSF ») en date du 25 février 2020 (voir communiqué de presse de la Société en date du 26 février 2020), DBT (Euronext Growth - code ISIN : FR0013066750 - code mnémonique : ALDBT) indique avoir procédé, le 7 avril 2020, au tirage de la deuxième tranche d'OCEANE pour un montant nominal total de 500.000 euros. Il est précisé que 1.000.000 BSA 2 ont été émis au profit d'EHGOSF à cette occasion, avec un prix d'exercice de 0,05 euro par BSA 2.





Un tableau de suivi de la conversion des OCEANE et de l'exercice des BSA 1 et des BSA 2 est consultable sur le site internet du Groupe DBT dans la section « Investisseurs », rubrique « Information réglementée ».







À PROPOS DE DBT



Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités : La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension. La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev



La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.



Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.



Plus d'informations sur www.dbt.fr









Contact actionnaires et investisseurs :

Service communication

Tél : 03 21 50 92 92

communication@dbt.fr