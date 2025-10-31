DBT : Résultats semestriels 2025 - Perspectives 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

31 octobre 2025

Résultats semestriels 2025 :

Poursuite de la stratégie de diversification vers le service

Accroissement de la marge brute consécutif à l'évolution du mix produits vers la charge ultra rapide

Baisse du chiffre d'affaires résultant d'un recentrage de la stratégie vers les bornes rapides et d'un marché du véhicule électrique plus tendu

Perspectives 2025 :

Poursuite du déploiement de hubs R3 avec 120 sites opérationnels à fin 2025 et un chiffre d'affaires de près de 2 M€ (+40% vs. 2024)

CA 2025 autour de 7 M€ intégrant un ralentissement d'activité sur DBT CEV

Brebières, le 31 octobre 2025 - Le conseil d'administration de DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, qui propose des solutions électriques innovantes et durables, pour la recharge des véhicules, a arrêté les résultats du 1 er semestre clos le 30 juin 2025.

En k€ 06.2024 06.2025 Ecart Variation Chiffre d'Affaires 5 442 3 813 -1 630 -30% Valeur Ajoutée 500 528 27 5% 9,2% 13,8% 4,7 Pts 51% EBITDA -1 264 -2 116 -852 67% EBIT -1 935 -3 089 -1 154 60% Résultat Net Part du Groupe -1 670 -2 714 -1 044 63%

Données non auditées

Amélioration de la marge

Au 1 er semestre 2025, le groupe DBT a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 3 813 K€, en baisse de 30% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette décroissance s'inscrit dans un contexte de transformation stratégique majeure du groupe, qui a fait le choix de se concentrer sur les solutions de charge rapide à plus forte marge et sur un modèle économique placé sous le signe de la récurrence des revenus d'exploitation d'un réseau de recharge avec son offre de services R3.

En parallèle, l'activité du semestre a évolué dans un contexte automobile difficile, marqué par un marché du véhicule électrique en léger repli. Depuis 2020, la plupart des opérateurs de recharge avaient bâti leurs plans de développement sur une croissance annuelle de la part de marché des véhicules électriques supérieure à 25 %. Or, en 2024, cette part est restée quasiment stable (-0,4 %), freinant mécaniquement le rythme d'installation de nouvelles bornes. Dans ce contexte, la stratégie de concentration vers la recharge rapide engagée par le Groupe apparaît pleinement justifiée, en privilégiant la puissance, qualité et la performance plutôt qu'une concurrence par les prix sur les segments plus concurrentiels.

Un signal encourageant toutefois : la reprise des immatriculations de véhicules d'entreprise, soutenue par les mesures gouvernementales de début d'année, avec, pour la première fois, un taux de véhicules électriques dépassant les 23 % des immatriculations neuves en septembre — un record historique.

Le total des autres produits d''exploitation a augmenté de +1 078 K€ notamment du fait de la hausse de la production immobilisée correspondant à la production de bornes destinées au réseau R3.

La valeur ajoutée du 1er semestre 2025 ressort à +528 K€ contre +500 K€ pour le 1er semestre 2024 soit une hausse de plus de 50% en taux de valeur ajoutée. Cette amélioration traduit l'évolution favorable du mix produit avec des gammes à plus forte valeur ajoutée en particulier la suite Milestone® de bornes rapides et ultra-rapides.

Les charges de personnel sont en baisse de 4% pour atteindre 2 170 K€. Ce montant inclue plus de 200k€ de couts ponctuels de restructurations. Le Groupe anticipe une baisse de la masse salariale de l'ordre de 20% sur le second semestre 2025 par rapport au premier.

L'EBITDA ressort à -2 116 K€ sur le 1er semestre 2025 contre – 1 264 K€ sur le 1er semestre 2024 soit une dégradation de –852 k€ provenant essentiellement des dépréciations sur stocks, une dotation nette de 686 k€ sur le 1er semestre 2025 à comparer à une reprise nette de 514 k€ sur le 1er semestre 2024 soit un écart négatif de –1 200 k€.

L'EBIT ressort à -3 089 K€, (+60% par rapport au 1 er semestre 2024).

Après prise en compte d'une charge financière nette de 447 K€, d'un produit exceptionnel net de 88 K€ et d'un produit d'impôt de 120 K€, le Résultat net ressort au 1 er semestre 2025 à –3 329 K€ et le RN Part du Groupe à –2 714 K€, soit une dégradation de 63%.

Analyse du bilan

Au 30 juin 2025, le montant des fonds propres de DBT s'élève à 10 015 K€ contre 12 797 K€ au 31 décembre 2024, soit une baisse de 2 782 K€. La décroissance s'explique essentiellement par la perte nette semestrielle (part du groupe) de –2 714 K€.

Les disponibilités sont stables puisqu'elles affichent 3 772 K€ au 30 juin 2025 contre 3 999 k€ au 30 juin 2024. La dette à très long terme souscrite auprès d'Amundi Transition Energétique et la Banque des Territoires pour le financement des bornes R3 s'établit à 17 759 K€ au 30 juin 2025 contre 15 059 k€ au 30 juin 2024 soit une hausse de 2 700 k€ traduisant la poursuite des investissements dans le réseau R3.

Perspectives

Pour le 2 ème semestre 2025, DBT confirme :

Une croissance d'activité pérenne pour R3, avec un objectif de 120 hubs opérationnels à fin 2025 et un chiffre d'affaires autour de près de 2 M€ ;

Une activité en retrait pour DBT CEV consécutive à un marché français devenu plus frileux compte-tenu du recul des ventes de véhicules électriques neufs ;

Un maintien d'activité pour DBT Ingénierie avec l'objectif de 1,0 M€ de chiffre d'affaires sur l'année.

Compte-tenu des éléments qui précèdent, le groupe DBT prévoit un chiffre d'affaires pour 2025 autour de 7 M€.

Pour l'exercice 2026, DBT prévoit la poursuite de la montée en puissance de son réseau R3 et envisage de mettre en service au moins 60 nouvelles stations en 2026, ce qui représenterait un quasi-doublement par rapport aux ouvertures de 2025.

Dans ce contexte, Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

L'électricité est l'énergie du XXI? siècle, et notre conviction n'a jamais été aussi forte. Si le rythme de la transition reste parfois heurté, la direction est claire et irréversible.

Dans ce contexte, 2025 sera une année de consolidation et d'accélération. Nous poursuivons la transformation de notre offre DBT CEV pour répondre à un marché en pleine évolution, et nous continuons d'étendre le réseau R3 afin de générer des revenus récurrents toujours plus solides. Chaque succès commercial renforce notre position et prépare la croissance durable du Groupe.

À PROPOS DE DBT

Leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 100 stations opérationnelles. Ce réseau cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

