DBT : Résultats annuels 2020 et perspectives 2021 et au-delà

Résultats annuels 2020 :

Activité et rentabilité fortement impactées par la crise sanitaire

Amélioration de la structure financière pour préparer l'avenir



Perspectives 2021 et au-delà :

Une année 2021 sous le signe du redémarrage et de la préparation du futur

Un objectif ambitieux de croissance à 5 ans dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques



Le groupe DBT (Euronext Growth - ALDBT), expert européen européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, publie ses résultats annuels pour l'exercice 2020. Les comptes au 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 29 avril 2021.



En K€ 2019 publié (1)(2) 2019 proforma (3) 2020 (1) Variation proforma CHIFFRE D'AFFAIRES 1 531 6 878 3 960 -42,4% RESULTAT D'EXPLOITATION -3 764 -4 740 -6 196 -30,7% RESULTAT NET -3 645 -4 619 -6 765 -46,5%





Fort impact de la crise sanitaire sur l'activité



Ainsi que précédemment indiqué par communiqué de presse du 2 mars dernier, le groupe DBT, comme de nombreux acteurs de la filière, a été particulièrement touché en 2020 par la crise sanitaire. Les effets de la pandémie se sont traduits sur toute la chaine de valeurs de DBT avec notamment la fermeture du site de fabrication au début du premier confinement, des retards importants dans l'approvisionnement des composants, des décalages/annulations de commandes de la part des donneurs d'ordres.



En parallèle, le retard dans la mise en œuvre du plan d'implantation de 100.000 bornes - pourtant annoncé en juillet 2019 mais qui n'a vu ses textes d'applications publiés qu'en avril 2021 - a considérablement perturbé les prévisions de DBT de ventes de chargeurs rapides en 2020, car ce plan portait essentiellement sur l'installation de bornes de forte puissance sur les aires d'autoroutes.



En conséquence, le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 ressort en baisse proforma de 42,4% avec toutefois une nette amélioration au 2ème semestre 2020 par rapport à la même période de 2019.





Rentabilité 2020 directement affectée par la baisse du chiffre d'affaires



La très forte diminution d'activité s'est traduite pour le groupe DBT par une impossibilité d'adapter ses charges directes et ses coûts de structure au niveau de son chiffre d'affaires. Avec le souhait de conserver un outil industriel pleinement opérationnel et un capital humain parfaitement formé, DBT a utilisé les mesures d'accompagnement proposées par le gouvernement (chômage partiel notamment) pour réduire au maximum l'impact de la décroissance sur sa performance opérationnelle sans mettre en péril ses moyens de production.



Des charges non récurrentes liées à un litige client ont été comptabilisées en 2020 à hauteur d'1 M€ de perte sur créance irrécouvrable et 0,4 M€ de provision pour dépréciation de stocks.



En conséquence, le résultat d'exploitation affiche un déficit de 6,2 M€, soit une baisse proforma de 30,7%, plus limitée que celle du chiffre d'affaires. En tenant compte de charges exceptionnelles pour 0,5 M€ liées à des restructurations, la perte nette de l'exercice ressort à 6,8 M€.





Renforcement des fonds propres en 2020



Pour solidifier le groupe DBT en cette période de crise, la société a bénéficié en 2020 de financements en quasi-fonds propres avec les sociétés ABO et Park Partners GP pour un montant tiré d'environ 10 M€. Au cours de l'exercice, les obligations convertibles et les BSA ont été transformés en capital. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres ressortent à 7,0 M€, y compris la prise en compte de la perte nette de l'exercice, contre 4,5 M€ un an plus tôt.



L'endettement net a été fortement réduit au cours de l'exercice avec une dette nette ramenée à 0,2M€ à fin 2020 contre 3,3M€ à fin 2019.





Perspectives 2021 plus favorables



Avec la réouverture progressive des sites clients au second semestre 2020 et la relance des grands chantiers d'équipement du réseau en bornes de recharge, le groupe DBT aborde l'exercice 2021 plus sereinement et dans une logique de reconstruction de ses fondamentaux économiques.



L'activité DBT Ingénierie devrait retrouver une trajectoire de croissance progressive et rentable. Concernant la division DBT-CEV, le carnet de commandes devrait repartir à la hausse avec des projets d'équipements principalement en France mais également en Europe. Il convient toutefois de noter que pour ce segment, les temps de cycle restent très longs et sont fonction à la fois des mesures incitatives des gouvernements et des délais relatifs aux appels d'offres pour les grands projets.



Afin de permettre d'accélérer son développement, le groupe DBT a annoncé le 25 mars dernier la mise en place d'un nouveau financement en fonds propres avec Park Partners GP, pouvant atteindre un montant maximum de 200 M€ sous forme de BEOCAPSA (Bons d'Emission d'Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscriptions d'Actions attachés). La ligne de financement peut être tirée d'ici 5 ans ce qui apporte une stabilité financière au groupe et lui confère une très bonne visibilité sur cette période.





Confiance dans la stratégie à moyen terme du groupe DBT



Dans le prolongement de cet exercice 2021 placé sous le signe de la renaissance de DBT, les prochaines années vont permettre au groupe d'accélérer le développement de ses deux métiers principaux avec un focus très marqué sur la pénétration du marché des bornes électriques de recharge rapide. L'explosion des ventes de véhicules électriques dans le monde entier et le besoin d'assurer une mobilité avec le plus d'autonomie possible vont offrir à DBT un terreau propice au succès de ses offres, qui font la part belle à l'innovation et à la robustesse pour tous les types de chargeurs.



En parallèle, grâce aux financements obtenus auprès de Park Partners GP, DBT va pouvoir explorer de nombreuses pistes de croissance externe qui viendront enrichir l'offre existante pour DBT Ingénierie et pour DBT CEV mais également ajouter des briques de savoir-faire complémentaires et/ou en synergie avec celles déjà maitrisées.



Avec des perspectives à moyen terme toujours favorables et des moyens humains et financiers pleinement disponibles, le groupe DBT aborde son nouveau plan à 5 ans avec une grande confiance et confirme sa capacité à délivrer un projet d'entreprise ambitieux.



« L'année 2020, marquée par des éléments exogènes défavorables et totalement inédits, a été très difficile pour tous les collaborateurs de DBT. Je tiens à les remercier pour leur engagement à continuer de servir nos clients avec le même professionnalisme malgré les obstacles. Le nouvel exercice, qui vient de commencer, doit permettre à DBT de rebondir et de mettre notre groupe sur le chemin d'une croissance forte et profitable, grâce à nos fondamentaux solides et notre motivation à accompagner la croissance de la voiture de demain. Je suis persuadé que notre positionnement dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques reste durablement porteur et que nous saurons en récolter les fruits dans les cinq prochaines années », déclare Alexandre BORGOLTZ, Directeur Général de DBT.







À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe. Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.





